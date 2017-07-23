Olay yerinde 17'si ağır 30 yaralının da bulunduğu ifade edildi. Polisin bir kişiden gelen ihbar üzerine harekete geçtiği ve olay yerinde 8 kişiyi ölü bulduğu belirtildi.
Polisin olayı 'insan kaçakçılığı' olarak değerlendirdiği öğrenildi.
Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 kişinin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Olaya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir römorkun içinde 8 kişinin ölü bulunduğu açıklandı.
Olay yerinde 17'si ağır 30 yaralının da bulunduğu ifade edildi. Polisin bir kişiden gelen ihbar üzerine harekete geçtiği ve olay yerinde 8 kişiyi ölü bulduğu belirtildi.
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