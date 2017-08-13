Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saflarında hayatını kaybeden Amerikalı David Taylor için Virginia eyaletinde askeri tören yapıldı. Törende Amerikan bayraklarının yanı sıra terör örgütü YPG flamaları asıldı

Görüntüler, Suriye'yi parçalama projesi kapsamında terör örgütü PKK/YPG saflarında yer alan ABD askeri David Taylor'un cenaze töreninden...



1991 doğumlu Taylor, PKK/YPG ile birlikte savaşmak için Suriye'ye götürüldü. Felsefe öğrencisi Taylor, YPG terör örgütünde yabancı savaşçı lejyonları üyesiydi.



4 yıl Amerikan ordusunda görev yapan Taylor, 2017 Mayısında terör örgütü YPG saflarına katıldı. Takma isim olarak da Zafer Karaçok adını kullandı.



16 Temmuz'da Rakka'da terör örgütü IŞİD tarafından öldürülen Taylor için Amerika'nın Virginia eyaletine bağlı Buckannon şehrinde resmi tören yapıldı.



Törene, Buckannon şehrinin belediye eş başkanı, Amerikan'ın çeşitli kurumlarından temsilciler katıldı. Amerikan üniforması giyen askerler, Taylor için, YPG bayrakları altında konuşma yaptı.



Terör örgütü YPG sözcüsü Nuri Mahmut da törene telefonla mesaj gönderdi.



Törende Amerikan bayraklarının yanına YPG flamaları asılması dikkat çekti.



ulusal.com.tr