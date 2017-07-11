ABD’de, deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ilk bulgulara göre 16 kişi öldü.

'nineyaletindeait olduğu belirtilendüşmesi sonucu 16 kişi öldü.Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks,Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.Leflore idari bölgesi Acil Durum Müdürü Fred Randle ise uçağın düştüğü bölgede 16 cesede ulaşıldığı bilgisini paylaştı.Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.