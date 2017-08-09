ABD'deki Müslüman toplumu, ABD Başkan Trump'tan cami saldırısına karşı sessizliğini bozmasını istedi

ABD'deki Müslüman sivil toplum temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'a, Minnesota'daki cami saldırısı karşısında sessizliğini bozup olayı kınaması çağrısında bulundu.



ABD Başkanı Trump'ın, Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'nde sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara neden olan saldırıyı kınamaması, ABD'deki Müslüman toplum liderlerinin tepkisini çekti.



Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Sözcüsü İbrahim Hooper, "Ulusal düzeyde kamu görevlilerinin sessizliği sadece İslam düşmanlarını güçlendirecek." açıklamasında bulundu.



Minnesota Müslüman Amerika Toplumu Başkanı Asad Zaman da yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bu konuda neden tweet atmadığını merak ediyoruz" ifadesini kullandı.



CAIR Kamu İlişkileri Müdürü Robert McCaw ise Başkan'ın sessizliğinin bilinçli bir tercih olduğunu savundu.



Beyaz Saray'dan "Bekleyelim görelim" açıklaması



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik görevlisi Sebastian Gorka, MSNBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Trump'ın sessizliğini saldırının arkasındaki ideolojik sebebin bilinmemesine bağladı ve bu nedenle ihtiyatlı olduğunu söyledi.



Olayın ardından hazırlanan ilk raporların tümünün yanlış olduğunu dile getiren Gorka, "Onları kontrol etmeniz gerekiyor, faillerin kim olduğunun bulunması lazım." diye konuştu.



Gorka konuşmasının sonunda, "Bekleyelim ve görelim. Yerel makamlara değerlendirme yapmalarına izin verelim. Beyaz Saray daha sonra yorumlarını yapacak." dedi.



Bu arada, ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütleri, saldırganın yakalanmasına yardımcı olacaklara 24 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.



Bölgedeki Müslüman sivil toplum temsilcileri ve din adamlarının yanı sıra çok sayıda rahip ve hahamın da aralarında olduğu binden fazla Amerikalı, caminin önünde saldırıyı protesto etti.



Mitinge, Minnesota Senatörü ünlü yazar ve komedyen Al Franken ile Kongre Üyesi Tim Walz da katıldı.





