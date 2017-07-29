Amerika Senatosu; Rusya, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump’ın tasarıyı onaylayacağı belirtildi.

"Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlıklı yasa tasarısı salı günü Temsilciler Meclisi'nden 3'e karşı 419 oy ile geçmişti.



Düzenleme, Senato'dan da 2'ye karşı 97 senatörün oyuyla kabul edildi.



Yasa tasarısı; Rusya, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar öngörüyor.



Senato'nun kararının ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Başkan Donald Trump yasa tasarısını inceledi. Tasarıyı onaylıyor ve imzalama niyetinde" dedi.



Tasarı halihazırda geçerli olan Rusya yaptırımlarını hafifletmek veya kaldırmak istediği durumlarda Amerikan Başkanı'na Kongreden onay alma şartı getirmesiyle dikkati çekiyor.



Amerika'nın bu hamlesine Rusya da "yaptırım"la yanıt verdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika'dan Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.



Yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde, simetrik yanıt verileceğinin de altı çizildi.



ulusal.com.tr