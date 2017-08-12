Irak'ı bölmeyi hedefleyen referandum ileri bir tarihe ertelenebilir. Talimat Amerika'dan geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi telefonla aradı. Referandumunun ertelenmesini istedi. Barzani'nin danışmanı ise "Tarih kalıyor, değişiklik olmayacak" açıklaması yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ı bölme planını erteleme talimatı verdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Barzani'den bağımsızlık referandumunu ertelenmesini istedi.



Açıklama Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapıldı. Tillerson'ın Barzani'yi telefonla aradığı belirtildi.



Tillerson görüşmede, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesini istediklerini söyledi.



Barzaninin bu talebe, "Referandumun ertelenmesi halinde, gelecek için ne gibi bir garanti var?" dediği öğrenildi.



Mesud Barzani'nin yakın danışmanlarından Hoşyar Zebari, referandum tarihinin değişmeyeceğini açıkladı. Reuters haber ajansına konuşan Zebari "Tarih kalıyor, 25 Eylül, değişiklik olmayacak." dedi.



Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat'a göre, Amerika ve İsrail, Barzani'nin bağımsızlık ilan edebilecek güce ulaştığı görüşünde değil. Irak merkezi hükümeti ile İran ve Türkiye'nin sert tutumu da Amerika'nın tavrını etkiliyor.



Referandum kararına tepki olarak İran, Barzani yönetiminin suyunu kesmiş, Irak merkezi hükümeti de petrolden pay vermeyeceğini açıklamaştı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de referanduma karşı birlik için Tammuz ayında İran'ı ziyaret etmişti.



Enerji Bakanı Berat Albayrak ise "Tedbir alırız" diyerek yaptırım sinyali vermişti.



Peşmerge'ye askeri yardımı esirgemeyen Almanya da bağımsızlık referandumu olması halinde bölgesel yönetim üzerindeki nüfuzunun azalacağını düşünüyor. Bu nedenle Berlin, bağımsızlığa karşı tutum takınıyor.



Barzani ise iç politikada sıkıştığı için bağımsızlık referandumu üzerinden "güçlü lider" profilini sürdürmeyi amaçlıyor. Zira görev süresi biten Barzani, parlamentoda yeterli desteği alamadığı için oylama yapılmıyor. Bu nedenle referandumu da iç politika malzemesi olarak kullanıyor.



ulusal.com.tr