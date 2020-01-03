ABD'den gerilimi tırmandıracak adım

Amerika'nın müdahale ettiği ülkeden çekilme planları her seferinde asker takviyesine dönüşüyor. ABD'nin, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 3 bin 500 askeri daha Ortadoğu’ya sevk ettiği bildirildi.

Amerika, Suriye sahasında yenilgiye uğradı. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump askerlerini çekeceklerini açıkladı. Ancak ne zaman askerlerimizi çekiyoruz açıklaması yapılsa orada bir karışıklık çıkıyor. Ve tam tersi bölgedeki Amerikan askeri varlığı arttırılıyor.

Suriye’deki ABD asker sayısı Trump döneminde IŞİD ile mücadele kapsamında artırıldı. Trump daha sonra 2 kez Suriye'den tamamen çekilmek istediğini açıkladı. Amerikalı askeri yetkililer ise terör örgütü IŞİD tehdidine vurgu yaptı. Sonuçta yaklaşık 2 bin askerin yarısı petrol sahalarını korumak için Suriye'de kaldı. Diğer yarısı ise Irak'a sevk edildi.

Suriye’nin güneyindeki El Tanf üssünün İran’ın eylemlerini kontrol etmek için açık tutulacağı açıklandı.

Irak'taki askerler de 2011’de tamamen çekildi. Sonra IŞİD ile mücadele adı altında bazı üslere asker sevkiyatı yapıldı. Son olarak "hem IŞİD hem de İran'a caydırıcılık amacıyla" gönderilen asker ile Irak'taki Amerikan askeri varlığı 5 binin üzerine çıktı.

27 Aralık'ta Kerkük'te bir ABD üssüne düşen roketin ardından, Amerika, Irak ve Suriye'de bulunan İran destekli Hizbullah Tugayları'nı vurdu.

Haşdi Şabi taraftarlarının 31 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etmesinden sonra bölgeye yine Amerikan askerleri sevk edildi. Ardından da Amerikai İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi katletti.

Benzer gelişmeler Afganistan'da da yaşandı. Başkan Trump'ın seçim vaatlerinin arasında Afganistan’dan asker çekme de vardı. Trump'ın başkanlığının ilk yılında tam tersine asker sayısı artırıldı. Geçen yıl yine asker çekilmesi gündeme geldiğinde Taliban'ın Kabil'deki saldırısı sonucu plan, rafa kaldırıldı.

ulusal.com.tr