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ABD'den Irak'ın talebine yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

DÜNYA 10.01.2020, 18:11 10.01.2020, 18:20
ABD'den Irak'ın talebine yanıt

Yaşanan son gelişmelerin ardından "ABD, Irak'tan çekilmeyi mi düşünüyor" sorusuna Washington'tan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Irak'tan çekilme konusu yok" dedi.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

ulusal.com.tr

#abd #ırak
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