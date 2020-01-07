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ABD'den İran'a karşı B-52 hamlesi

İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.

DÜNYA 07.01.2020, 08:39
ABD'den İran'a karşı B-52 hamlesi

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti. 

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti. 

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor.

ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor. 

Kaynak: AA
#abd #iran #B52
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