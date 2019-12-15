ABD'den işgal ettiği Suriye topraklarına yeni sevkiyat

ABD ordusu, PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan üslere takviye güç gönderdi.



Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke'nin güneyindeki Deyrizor'da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı.



100 tırdan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldı.



ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar göndermişti.



ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

ulusal.com.tr