ABD'den İsrail için yeni hamle

ABD, Batı Şeria'daki İsrail işgalini yasadışı kabul etmiyor.

Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı.

Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.

ABD'li bakan, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirtti.

Mike Pompeo'nun bu açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Pompeo'nun çıkışının uluslararası hukuk açısından geçerlilik taşımadığını kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yasa dışı İsrail yerleşimleri kararı hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufuyla değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur" denildi.

Bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu duyurdu.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in, aldıkları karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya minnettar olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr