ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemesine tepki gösterdi. Bugüne kadar barışçıl politika izlediklerini söyleyen Trump "Artık bütün seçenekler masada" dedi. Rusya'dan ise "ABD, Güney Kore ile ortak tatbikat yaparak Pyongyang yönetimini provoke etti" açıklaması geldi.

Balistik füze testlerini sürdüren Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yaptığı son deneme, bölge ülkelerini panikletti.



Japonya'nın üzerinden geçen füze ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan savaş sinyali olarak nitelenen bir açıklama geldi.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe füze denemesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada o görüşmenin ayrıntılarına yer verildi.



"Pyongyang yönetimine karşı barışçıl yaklaştıklarını söyleyen Trump "ABD ve Japonya olarak Kuzey Kore'nin bölgeye ve dünyadaki diğer ülklere doğrudan tehdit oluşturduğu konusunda hem fikiriz. Kore için artık bütün seçenekler masada" dedi.



Japonya'nın olası bir tehlikeye karşı Yokota Hava Üssü'nde tatbikatlara başladığı olayla ilgili bir açıklama da Rusya'dan geldi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına tümüyle uyma çağrısı yaptı. Lavrov “Rusya da Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara bağlı kalacaktır.” dedi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "Pyongyang’ın Japonya’ya balistik füze fırlatmasının ardından gerginliğin tırmanması yönünde bir eğilim olduğunu, bu durumdan endişe duyduklarını" söyledi.



Ryabkov, ABD'nin Güney Kore yaptığı ‘Ulchi Özgürlük Koruyucusu’ ortak tatbikatlarının, Pyongyang’ı provoke ettiğine de dikat çekti.



Rusya Federasyon Konseyi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de Kore’nin blöf yapmadığını ve ABD'ye karşı gerçek bir tehdit olduğunu gösterdiğini belirtti.





ulusal.com.tr