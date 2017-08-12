Pyongyang ile Washington yönetimleri arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Donald Trump "Kim Jong-un'un Guam Adası'nı bir kez daha tehdit etmesi durumunda bunu yaptığına pişman olacağını" söyledi. Çin ise ABD'yi "İtidalli olma" konusunda uyardı. Bu arada Çin olası bir savaşta hangi tarafta yer alacağını da açıkladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinde ise tam 3,5 milyon kişi orduya katılmak için başvuru yaptı

ABD'den Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine yönelik sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un'un Guam Adası'nı bir kez daha tehdit etmesi durumunda "Bunu yaptığına pişman olacağını" söyledi.



New Jersey'de gazetecilerle bir araya gelen Trump, Pyongyang'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Twitter hesabından yaptığı sert açıklamaların, tansiyonu yükselttiğine yönelik eleştirileri yanıtlayan Trump; "Bu ülkede benim söylediklerimden mutlu olan onlarca milyon insan var" ifadelerini kullandı.



Trump, daha sonra Kim Jong-un'u kastederek "Bu adamın yaptıkları yanına kalmayacak. Guam'a ya da Amerikan toprakları veya bir müttefikimize yönelik bir şey yaparsa bundan gerçekten pişman olacak." dedi.



ABD Başkanı, twitter hesabından paylaştığı "Silahlarımız dolu ve hedeflerine kilitli" ifadesinin sorulması üzerine ise "Sözlerinin açık olduğunu, her şeyi dikkatlice ele aldıklarını ve sözlerinin ağırlığının iyi anlaşıldığını umduğunu" dile getirdi.



Trump'ın bu sözleri üzerine Çin'den "İtidal" çağrısı geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ı telefon ile arayarak, tansiyonu daha da tırmandıracak sözlerden kaçınması gerektiğini söyledi.



Bu arada Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times'ta yer alan bir köşe yazısında, Çin'in olası bir savaş durumunda tavrının ne olacağı açıklandı.



Yazıda "İlk olarak Pyongyang, balistik füzelerle ABD topraklarını hedef alır da Washington buna misilleme yaparsa, Pekin yönetimi tarafsız kalacaktır. Eğer ABD ve Güney Kore, ilk ateş açan taraf olur da Kore yarımadasında rejim değişikliğine kalkar, bölgedeki siyasi yapıyı değiştirmeye girişirse Çin, buna izin vermeyecektir." denildi.



Öte yandan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Guam'da olası bir savaşa karşı hazırlıklar sürüyor. BM yaptırımları ve ABD'ye karşı koymak için 3.5 milyon Koreli, gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruda bulundu.



Guam Adası'nda ise Sivil Savunma ekipleri, vatandaşlara olası füze saldırısına hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerin yer aldığı kılavuzlar dağıtmaya başladı. Kılavuzda parlama ve nükleer mantara bakmayın, kör edebilir, radyoaktif dalgalara karşı koruyabilecek nesnelerin arkasına gizlenin gibi tavsiyeler de bulunuldu.



ulusal.com.tr