ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri araç gereçle mühimmat içeren 100 tır daha gönderdi.

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Dün 100 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.



Haseke'deki AA muhabiri, dün gece saatlerinde askeri araç gereç vemühimmat taşıyan 100 tırın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiğini bildirdi.



Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "Hummer"lar, 4x4 jipler ile vinçler dikkati çekti.



Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 olmak üzere 809 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.



150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün terör örgütüne ulaşacak.





AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde,



12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-



4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.



Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.



ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

