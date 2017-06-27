Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de çatışmasızlığı sağlarken Amerika'dan provokasyon kokan bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın "kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını" iddia etti, "bedelini ağır öder" dedi. İddiaya Suriye ve Rusya'dan anında yanıt geldi. New York Times gazetesi de Beyaz Saray'ın açıklamasını "Amerika'nın Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı" olarak değerlendirdi.

Bölge ülkeleri insiyatifi aldı, Suriye'de çatışmasızlık büyük oranda sağlandı. Ancak Suriye'de terör örgütü PKK/PYD ile birlikte hareket eden Amerika yeni bir provakasyon peşinde.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’nin kimyasal saldırı düzenleyebileceğine ilişkin hazırlık içinde olduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Sözcü, bu saldırıın 4 Nisan’daki gibi kimyasal silah saldırısı olabileceğini söyledi.



Spicer, "Eğer Esad kimyasal silah kullanarak katliam yapacak olursa, kendisi ve ordusu bunun bedelini ağır öder” dedi.



Amerika'nın iddiasına Suriye hükümeti ve Rusya'dan anından yanıt geldi. Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi. Haydar, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasının ise BM'de Suriye'ye karşı başlatılacak diplomatik savaşın bir göstergesi olabileceğini belirtti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklamaya ilişkin olarak, Suriye hükümetine yöneltilen tehditlerin ‘kabul edilemez' olduğunu vurguladı.



Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times ise Beyaz Saray'ın bu açıklamasını "Amerika'nın Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı" olarak değerlendirdi.



Gazetede yayınlanan bir yazıda, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğu biçimindeki açıklamayı yayınlamaya gereksinim duymasının nedeninin belirsiz olduğu kaydedildi.



Yazıda, bu açıklamanın, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimalinin hazırlığı için tasarlanmış gibi göründüğü belirtildi.



Amerika, 7 Nisan'da da Suriye ordusunun İdlib'te kimyasal silah saldırısı yaptığını iddia ederek Şayrat Hava üssünü vurmuştu.



ulusal.com.tr