ABD'den skandal Filistin kararı
ABD'den skandal Filistin kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi ve ABD artık İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasadışı olarak tanımayacak.
DÜNYA 18.11.2019, 23:07
ABD'den skandal Filistin kararı geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini açıkladı.
Böylece Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi
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