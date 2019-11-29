ABD'den Suriye'nin kuzeyine asker ve silah sevkiyatı

Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol için bir kısım askerini Suriye'de bulunduran ABD yeni sevkiyatlar yaptı.

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslere zırhlı araç, kepçe, pikap ve askeri malzeme takviyesi yaptı.

15 araçtan oluşan askeri konvoy akşam saatlerinde Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Askeri konvoy Rimelan ile Kamışlı doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssüne gitti.

ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr ez Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.

Öte Yandan İngiliz zırhlılarının intikali de Suriye'de görüntülendi.

İngiliz zırhlıları Haseke'deki üslerinden petrol bölgesi Deyrizor'a doğru hareket etti.



ulusal.com.tr