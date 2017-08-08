Amerika, terör örgütü PKK/PYD'ye 112 TIR dolusu yeni askeri malzeme gönderdi. Dün gece saatlerinde terör örgüt kontrolündeki Haseke'ye giren TIR'larda ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı araçlar, yakıt tankerleri ve orta büyüklükte araçlar bulunuyor. ABD, bu son sevkıyatla birlikte terör örgütüne bin TIR'dan fazla askeri yardım yapmış oldu

Terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesi adı altında Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma planından vazgeçmeyen ABD, terör örgütü PKK/PYD'yi silahlandırmaya devam ediyor.



Sevkiyatları bir süredir özellikle gece saatlerinde ve brandalarla kapalı TIR'larla yapan ABD, dün gece terör örgütüne 112 TIR dolusu mazleme daha gönderdi.



Irak sınırından geçen tırlar gece karanlığında terör örgütü kontrolündeki Haseke'ye girdi.



Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı "Hummer"lar, yakıt tankerleri ve orta büyüklükte araçların da olduğu belirtildi.



ABD, son sevkıyatla birlikte terör örgütüne bin tırdan fazla askeri yardım yapmış oldu.



ABD Savunma Bakanlığından edinilen bilgilere göre, terör örgütüne verilecek silahlar listesinde; 12 bin kalaşnikof tüfek, 6 bin makineli tüfek, 3 bin 500 ağır makineli tüfek, 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.



Terör örgütüne verilecek silah ve malzemeler arasında değişik kalibrelerde 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ile 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün de bulunduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr