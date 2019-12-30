ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Irak açıklaması
Amerika, Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine ait 5 noktaya hava saldırıları düzenledi. 25 kişinin öldüğü saldırıya karşı Irak'tan ortak tepki yükseldi. Irak meclisine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıların İran'a misilleme olduğunu ileri sürdü.
ABD savaç uçakları Haşdi Şabi'nin Irak ve Suriye'deki mevzilerini bombaladı.
Irak'ta 3, Suriye'de 2 noktada Haşdi Şabi'ye ait cephanelik ve komuta merkezi vuruldu. Hava saldırılarında 25'ten fazla kişinin öldüğü açıklandı.
Amerika saldırıların Haşdi Şabi'ye misilleme olduğunu duyurdu. ABD Savunma BakanI Mark Esper, Haşdi Şabi'nin Kerkük yakınındaki bir üsse 30 roket attığını, 1 ABD askerinin öldüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıları İran'a uyarı olarak nitelendirdi. Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarları için başka operasyonlar yapılabileceğini kaydetti.
Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki geldi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve eski Başbakan Adil Abdulmehdi, saldırların "egemenlik ihlali" olduğunu belirtti.
Irak Cumhurbaşkan Salihı, saldıların iki ülke arasındaki askeri anlaşmaya ters düştüğünü vurguladı.
Irak meclisinde de saldırı kınandı. Fetih Koalisyonu, meclise Amerika'yı Irak'tan çıkarma çağrısı yaptı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da ABD'ye tepki gösterdi.
ulusal.com.tr
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