Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G-20 toplantısının ardından Pazar günü Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geliyor. Tillerson'ın çantasında Afrin mesajı ve Katar var.

G-20 toplantısının ardından Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pazar günü Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak için İstanbul’a gelecek. Tillerson'ın gündeminde öncelikli konu Suriye. Ayrıca Katar'ın da görüşülmesi bekleniyor.



Tillerson, ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Amerika yönetimi Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarından kaygılı. Tillerson Türk tarafını Afrin operasyonlarının IŞİD'le savaşta dikkat dağıtacağı konusunda uyaracak.



Ankara'nın tüm itirazlarına rağmen YPG'ye ağır silahlar vermeye devam eden Amerika, terör örgütü PKK'nın Batı'daki finans kaynaklarının kesilmesi için yeni önlemler üzerinde çalıştığını söylüyor. Bunun karşılığında Türkiye'den Rakka savaşındaki dengeleri değiştirecek yeni bir askeri müdahaleden kaçınması isteniyor.



Amerika'nın Ankara'dan bir diğer beklentisi de Katar krizinde gerilimi tırmandırmaktan kaçınması. Bu beklenti geçen haftaki 40 dakikalık telefon görüşmesinde Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat iletilmişti. Amerika açısından en hassas konu Türkiye’den gelen Katar’a askeri birlik gönderilmesi. Washington, bunun Katar krizini tırmandıracağı görüşünde.



Rex Tillerson, G-20 zirvesine hareket etmeden önce bir Suriye açıklaması da yaptı. Donald Trump’ın zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin öncelikli konusunun Suriye olacağını söyledi. Tillerson, Amerika ile Rusya’nın koordinasyon içinde olması gerektiğini söyledi. Rusya'yı bundan sorumlu tuttu.



Tillerson Rusya ile uçuşa yasak bölge, sahada ateşkes gözlemcileri ve koordineli insani yardım konularında ortak mekanizma kurmaya hazır olduklarını da dile getirdi.



ulusal.com.tr