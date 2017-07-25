Amerikan donanması, Arap Körfezi'nin kuzeyinde bir İran gemisine ateş açtı. İran gemisinin, Amerika'ya ait gemiye yaklaşık 150 metre yaklaştığı için uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Amerikan gemisinden İran gemisine uyarı ateşi açıldı. Arap Körfezi'nin suları ısındı.



Amerikalı bir askeri yetkili, Amerikan donanmasının İran Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na bağlı tekneye doğru uyarı ateşi açtığını belirtti.



Haber AFP'de yer aldı. Yetkili, İran'a ait teknenin donanmaya 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı.



İsmi açıklanmayan yetkili yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi. Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu" dedi.



Konuyla ilgili İran kanadından ise bir açıklama yapılmadı.





ulusal.com.tr