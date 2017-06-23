Amerika, El Kaide liderlerinden Hattab el Evlaki'nin, Yemen'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. El Evlaki, El Kaide'nin üst düzey yöneticilerinden biriydi.

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Yemen'in Şebva ilinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü El Kaide’nin liderlerinden Ebu Hattab el Evlaki'nin öldürüldüğünü açıkladı.CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Şebva ilinde aralarında Evlaki’nin de bulunduğu üç El Kaide mensubuna yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Açıklamada Amerika doğumlu El Evlaki'nin, iki yardımcısı ile birlikte öldürüldüğü kaydedildi.CENTCOM, hava saldırısının Yemen hükümeti ve Körfez'deki diğer müttefikler ile koordineli yapıldığını açıkladı.