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ABD Elçiliği: Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermedik

ABD Elçiliği: "Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermedik."

ABD Elçiliği: Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermedik

ABD Elçiliği: "Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermedik."

Etiketler; #deaş #abd #suriye #tank #ışid
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