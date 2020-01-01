ABD elçiliğinin işgali 2. gününde
Iraklılar Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi için direniyor. Irak hükümeti ise işgal edilen Bağdat elçilik binası etrafında tansiyon düşürmeye çalışıyor. Bu esnada Washigton yönetimi Bağdat'ta takviye birlikler sevk etme kararı aldı. Hükümetin sağduyu çağrısı ile göstericiler özel Yeşil Bölge alanından uzaklaşmaya başladı. Haşdi Şabi'nin komutanları Ulusal Kanal'dan dünyaya "Irak Bizimdir" mesajını iletti.
Iraklılar Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması, Irak meclisinin ittifakları sonlandırmasını talebi ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylemde.
Göstericiler geceyi özel olarak korunan Yeşil Bölge'de geçirdi. Gösterilere Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi liderleri de katıldı.
Haşdi Şabi'nin Türkmen Liderİ Yılmaz Neccaroğlu, talepleri gerçekleşene kadar sokaklarda olacaklarını söyledi.
Günün ilk saatlerinde Washigton'dan tehdit açıklamaları geldi.
Irak Ordusuna bağlı Haşdi Şabi güçlerine hava saldırısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat'ta ek birlik gönderme kararı aldıklarını duyurdu.
Esper, Irak hükümetini uluslararası yükümlülüklerini yerine getimemekle suçladı.
ABD'nin tehditlerine Haşdi Şabi Türkmen Özel Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çayırlı yantı verdi.
Irak hükümeti ise bölgede tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Meclisten göstericilere sağduyu çağrısı yapıldı. Bölge kaynakları bu girişimlerin karşılıklıksız kalmadığını, göstericilerin kritik konumdaki Yeşil Alan'dan uzaklaştığını belirtti.
HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN
ulusal.com.tr
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