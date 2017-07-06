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ABD firmasına tarihi eser kaçırmaktan 3 milyon dolar ceza

ABD şirketi Hobby Lobby, Irak'tan tarihi eserler kaçırdığı gerekçesiyle 3 milyon dolar para cezası ödeyecek ve 5 bin 500 tarihi eseri iade edecek.

ABD firmasına tarihi eser kaçırmaktan 3 milyon dolar ceza

ABD Adalet Bakanlığının, merkezi Oklahoma'da bulunan perakende, sanat ve el sanatları mağazalar zinciri Hobby Lobby'ye, tarihi eser kaçırdığı gerekçesiyle 2015 yılında açtığı davada uzlaşmaya gidildi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki satıcılardan aldığı tarihi eserlerle Washington'da bir "İncil Müzesi" açmak istediği belirtilen firma, kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 3 milyon dolar ceza ödemeyi ve 5 bin 500 eseri geri vermeyi kabul etti.

Bakanlığın iddiasında, şirketin sevkiyat etiketlerinin içeriğini yanıltıcı bir şekilde tanımladığı ve eserlerin menşe ülkeleri için de yanlış bildirim yaptığının tespit edildiği belirtilmişti.

Şirketin müze için Irak'tan kaçırılan eserlere toplam 1 milyon 600 bin dolar harcadığı aktarıldı.

Etiketler; #abd
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