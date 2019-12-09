ABD Guaido’yu terk etti

Venezuela muhalefetinin ABD tarafından atanmış “devlet başkanı” Juan Guaido’nun peş peşe ortaya çıkan yolsuzluk skandallarıyla başı dertte. Son olarak ABD’nin “insani yardım” olarak kendisine gönderdiği 400 milyon doların akıbetini açıklayamayan Guaido’nun 70 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığından azli istendi. Ayrıca temsilciliğini yaptığı muhalefet milletvekillerinin ABD tarafından el konulan kamu teşekküllerinden elde edilen geliri zimmetlerine geçirdikleri de ortaya çıktı. Juan Guaidó ve yardımcısı Rafael Rojas Saavedra’nın İspanya Madrid’te bir diskotek satın aldıkları da sızan bilgiler arasında.

YARDIM PARALARINI ZİMMETE GEÇİRDİLER

ABD, 23 Ocak 2019’da Guaido’yu başkan ilan ettikten sonra 22 Şubat’ta Kolombiya sınırından “insani yardım” operasyonu düzenlemeye kalkışmıştı. Venezuela’da kitlesel bir kaçış yaratmak için sınıra gıda malzemeleri yığan ve bir de uluslararası konser (Venezuela AID Live) organize eden ABD başarısız olmuştu. Fakat bu arada alınan yardım malzemeleri ile konser paralarının akıbeti anlaşılamamıştı. Geçen Kasım sonunda Kolombiya federal savcılığının bu konuyla ilgili başlattığı soruşturma yolsuzluğu ortaya çıkardı. Kolombiya tarafından tanınan Guaido’nun “elçisi” Humberto Calderón Berti bu nedenle önceki hafta istifa etti. Yardım paralarının Guaido’nun temsilcileri tarafından zimmete geçirilmekle kalmadığı, alkol satın alınıp fuhuş yapıldığına dair savcıda belgeler bulunduğu basına yansıdı.

Venezuela’da muhalefetin bölünmüşlüğü bu yolsuzluklarla daha belirgin hale geldi. Diğer yandan Maduro hükümetinin son dönemde muhalefetin bazı kesimleriyle masaya oturması da Guaido’nun sonunu hızlandırdı. 5 Ocakta yapılacak Meclis başkanlığı seçimlerini Guaido’nun kazanması beklenmiyor.

ABD’NİN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada ABD, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un 10 Eylül’de Trump tarafından görevden alınmasıyla Venezuela’da bir politika değişikliğine gitti. Başından itibaren Bolivarcı Devrimi yıkmak için askeri seçeneği savunan Bolton’un gidişiyle Venezuela meselesi daha önemsiz bir mevki olan “Batı Yarımküre Sekreterliği”ne devredildi. Önceki gün açıklama yapan sekreter yardımcısı Michael Kozak ABD Dışişlerinin desteğinin “Venezuela’da Guaido’ya değil serbest seçimlere olduğu”nu söyledi. Kozak ABD’nin “başından itibaren Chávezci hareketin ve Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) halkın önemli bir kesimini temsil ettiğini ve Venezuela’nın geleceğinde önemli bir rolleri olacağını gördü(k)”ğünü ifade etti. Sekreter yardımcısı ayrıca Venezuela meselesinin çözümü için Moskova ile iletişim halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Kozak’ın sözleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen haftaki açıklamalarıyla örtüşüyordu. Pompeo, Venezuela’da askeri çözümün çok büyük riskleri beraberinde getireceğini söyleyerek ABD’nin artık bu seçeneği terk ettiğini ilan etmişti. Özgür Uyanık