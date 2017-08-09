IŞİD'le mücadele gerekçesiyle PKK/PYD ile Rakka operasyonu yürüten Amerika, sivilleri vuruyor. Suriye haber ajansı Sana, son 24 saatte IŞİD'ten kaçmaya çalışan onlarca sivilin ABD bombardımanıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Amerikan güçleri IŞİD'ten kaçmaya çalışan sivilleri hedef aldı. Rakka'da PKK/PYD ile ortak eden Amerika yürüttüğü yıkıcı operasyonda yüzlerce Irak ve Suriye'de binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Son 24 saat içerisindeki operasyonda Rakka'da IŞİD'ten kaçmaya çalışan Suriyeliler hedef alındı.



Suriye haber ajansı SANA, ABD liderliğindeki koalisyon uçaklarının sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını, aralarında kadın ve çocuğun bulunduğu onlarca kişinin öldürüldüğünü açıkladı.



Amerika liderdiğindeki koalisyon daha önce de Palmira kentinde IŞİD'ten kaçan sivilleri hedef almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Suriye Kızılay Örgütü, ABD ile birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'da yıkım politikası yürüttüğünü belirtmişti.



Öte yandan Suriye ordusunun Deyri Zor ilini kurmarma operasyonları sürüyor. Eş zamanlı olarak Deyri Zor kırsalındaki ahali IŞİD'lilere karşı ellerindeki imkanlarla direnmeye çalışıyor. Yerel kaynaklara göre, Albukemal ve Cela Beldesinde de yöre ahalisi ile IŞİD arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.



Deyri Zor Rakka'dan sonra IŞİD'in Suriye'de hakimiyetinin olduğu son büyük kent olarak biliniyor.



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