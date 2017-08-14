Doğu Asya'da Kore ile Amerika arasındaki gerilim sürüyor. Söz düellosunda tansiyon düşse de taraflar peş peşe karşılıklı hamleler yapıyor. Amerika Genelkurmay Başkanı Güney Kore'ye gitti. Pyongyang yönetimi ise üst düzey diplomatlarını ülkeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'un sert sözleriyle iplerin kopma noktasına geldiği Kore yarımadasında, Pyongyang yönetiminden yeni bir hamle geldi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ülke dışındaki üst düzey diplomatlarını başkent Pyongyang'a çağırdı.Pyongyang hükümetinin resmi ajansı Yonhap Haber Ajansı, "Kore, üst düzey diplomatik isimlerin Pyongyang’a dönmesiyle birlikte bir toplantı yaptı" bilgisini paylaştı. Ülkeye çağrılan diplomatlar Kore’nin Çin, Birleşmiş Milletler ve Rusya büyükelçileri.ABD Başkanı Donald Trump ile Kore lideri Kim Yong Un arasındaki restleşmede tansiyon bir nebze olsun düşse de taraflar karşılılıklı adımlar atıyor. Amerika Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, bu bağlamda Güney Kore'ye gitti.CIA direktörü Mike Pompeo ise krizin gidişatını değerlendirdi. Pazar günü Amerikan NBC televizyonuna konuşan Pompeo, "Bugün acil bir durum yok" açıklaması yaptı. Nükleer savaş senaryoları hakkında yorum yapan Pompeo, "O noktada olduğumuzu gösteren bir istihbarat yok." dedi.Öte yandan Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis, Wall Street Journal gazetesinde ortak bir yazı kaleme aldı. Makalede, Amerika'nın Kore politikası "Barışçıl baskı kampanyası" olarak tanımlandı. Amacın, yarımadayı nükleer silahlardan arındırmak olduğu, rejim değişkliği olmadığı ifade edildi.