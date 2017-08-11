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ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki gerilim tırmanıyor

Amerika ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki nükleer düelloda sürüyor. Pyongyang yönetiminin "Guam'ı vururuz" açıklamasına Donald Trump "Belki de açıklamam yeterince sert değildi. " sözleriyle yanıt verdi. Uzmanlara göre Trump'ın krizi derinleştirmesinin nedeni iç politikadaki sıkışma.

ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki gerilim tırmanıyor

Amerika ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın krizin fitilini ateşleyen "gazap ve öfke" açıklamasına Pyongyang yönetiminin yanıtı "Guam'ı vururuz" şeklinde olmuştu. 

Trump, bu kez Kore'ye New Jersey'deki golf kulübünden seslendi. Ulusal güvenlik toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Belki de açıklamam yeterince sert değildi." dedi. Gazetecilerin "daha ser bir şey söyleyecek misiniz" sorusuna ise "Göreceksiniz" yanıtını verdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Amerika arasındaki restleşme diğer ülkelerin de gündeminde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin'in, krizin derinleşmesinin önüne geçmek için bir dizi öneri sunduğunu kaydetti.

Profesör Doktor Sencer İmer'e göre krizin nedeni Trump'ın iç politikada sıkışması.

Amerika'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri Kuzey Kore'yi nükleer savunma arayışına itti. 

Kim Yong-Un'un "Guam adasını vururuz" açıklaması da oldukça gerçekçi. Zira Kore'nin geliştirdiği füzeler bunu mümkün kılıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #kore demokratik halk cumhuriyeti
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