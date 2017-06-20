Amerika Suriye-Irak sınırında İran yapımı bir drone düşürdü. CNN International İran yapımı olduğu belirtilen dronun F-15 savaş uçağı tarafından vurulduğunu açıkladı.

Amerika Suriye'deki saldırılarına bir yenisini ekledi.



Rakka'nın güneyinde Suriye'ye ait savaş uçağını düşüren Amerika, Irak sınırına yakın bölgede bu kez İran yapımı olduğu değerlendirilen bir drone'u hedef aldı.



CNN International'ın haberine göre Al Tanf sınır geçiş noktasına yakın bölgede konuşlu Amerikan kuvvetlerini hedef alan drone Amerikan F-15 savaş uçağı tarafından düşürüldü.



Amerikalı yetkililer İran yapımı drone'un bölgedeki Amerika kuvvetlerine tehlike oluşturduğu için düşürüldüğünü ileri sürdü.



ulusal.com.tr

