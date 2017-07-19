Amerika, İran'a yönelik ambargonun delinmesiyle ilgili yeni yaptırım kararları aldı. 18 kişi ve kuruluş yaptırım listesinde. Listede 1 Türk ve 4 Çinli şirket de yer alıyor.

Amerika, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı aldı. Listede 1 Türk ve 4 Çinli şirket de yer aldı.



Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 kişi ve kuruluşa İranlı yasadışı aktörleri veya sınır ötesi suç faaliyetlerini desteklediği için yaptırım uygulandığı ifade edildi.



Açıklamada, İran'ın nükleer programını desteklediği öne sürülen 1 Türk ve 4 Çinli şirkete de yaptırım uygulandığı belirtildi.



Listedeki Türk şirketinin denizcilik ekipmanları dağıtımı yapan Ramor Group olduğu kaydedildi.



Yaptırıma konu olan kişi veya kuruluşların insansız hava aracı ve askeri ekipman geliştirerek, deniz aracı üreterek veya bakımını yaparak ve elektronik parça tedarik ederek İran Devrim Muhafızları veya İran ordusunu desteklediği ifade edildi.





ulusal.com.tr

