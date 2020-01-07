ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

Amerika, New York'ta yapılacak BM toplantısı için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi.

Zarif, "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı" sonrası konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı vardı.

Bakan Zarif, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirtti. Ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

İranlı Bakan, New York'taki toplantıya katılmanın ABD'nin eylemlerini anlatmak için bir fırsat olduğunu ifade etti. Zarif, zirvenin çok önceden kararlaştırıldığına işaret etti.

Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanlış analiz ve raporlarla ülkesini tuzağa düşürdüğünü söyledi.

Irak Meclisi'nin "ABD askerleri çıksın" kararını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminin Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

ulusal.com.tr