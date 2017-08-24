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ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığından endişeli

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyuyor." dedi.

ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığından endişeli

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı konusundaki endişelerini görüşmek üzere Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Haley, "ABD, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Haley, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer faaliyetlerinden şüphe duyduğu bütün tesislerinin erişime açılması gerektiğini vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #iran #bm
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