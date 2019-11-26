ABD işareti verdi uluslararası operasyon başladı

ABD Dışişleri Bakanı işaret fişeğini yaktı. 14 ülkeden 17 yayın kuruluşu aynı anda yalan haberlerle Çin karşıtı kampanyaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “NATO'nun esas düşmanı Çin'dir” dedi. Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında yalan haberler dolaşıma girdi.

Çeşitli ülkelerden 75 sözde gazetecinin psikolojik harekâtında Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 'Mesleki Eğitim Kampları'na dair gizli bilgileri içerdiğini iddia ettikleri bazı belgeler yayımladı.

Belgelerin, Çin'in Hong Kong yönetimi bölgesinde ABD destekli muhaliflerin yerel seçimleri kazanması ile aynı gün yayımlanması dikkat çekti.

Çin yönetimine ait resmi belgeler olduğu iddia edilen metinler, “Çin'in algoritma kullanarak yürüttüğü gözaltı ve tutuklama operasyonları” başlığı ile verildi.

Çin yönetimi ise Batı medyasının “toplama kampı” dediği bu merkezleri terörle mücadelede önleyici “eğitim merkezleri” olarak adlandırıyor.

Yani terör suçu işleyen, Çin yasalarını çiğneyen ve buna eğilimli vatandaşlar bu merkezlere alınarak belli bir süre için kurallar dâhilinde eğitime tabii tutuluyor.

Eğitim kamplarında zorunlu olarak Çince öğretiliyor. Eğitim alan vatandaşlara eğitim kamplarından sonra iş garantisi sağlanıyor.

ulusal.com.tr