ABD kargaşaları körüklüyor

Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki kargaşaları körüklüyor.

ABD Senatosu Hong Kong’daki olayları bahane edip Çin karşıtı tasarıyı onayladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran halkının yanında olduklarını söyleyerek hükümet karşıtı gösterilere destek çıktı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti tarafından tam destekle onaylandı.

Tasarı Hong Kong’ Kong’da polisleri okla vuran, vatandaşları bıçaklayan, sokakları savaş alanına çeviren batı destekli grupları “demokrasi yanlısı protestocular” olarak niteliyor.

Senato’nun onayladığı tasarıda Batı destekli gruplarla mücadele eden yetkililer için yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Senatodan geçen tasarının hayata geçebilmesi için önce Temsilciler Meclisinden geçmesi daha sonra Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Senato Çin Devleti’ne ve Hong Kong yönetimine karşı bu ciddi adımı atarken ABD Başkanı Mike Pence de İran’daki eylemcilere destek mesajı gönderdi.

Mike Pence sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İran halkının yanında oldukları yalanını söyledi.

İran’da 16 Kasım’da başlayan gösterilerde provakatörler, kamu binalarını, benzinlikleri ve banka şubelerini ateşe vermişlerdi. Tahran’daki gösterilerde üç güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Hem Çin Devleti hem de İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ABD ve bazı AB ülkelerini ülkelerindeki kaosu beslemekle suçluyorlar. ABD ve AB ülkelerinin kargaşa çıkaran gruplara verdikleri destekleri kesmesini istiyorlar.



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