Körfez ülkesi Katar'a yönelik ambargonun 46'ıncı gününde, ABD'den yeni bir açıklama var.
Geçen hafta Doha ziyaretinde Katar'la teröre karşı mutabakat imzalayan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin ambargoyu sona erdirmelerini umduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Tillerson, Doha yönetimiyle imzaladıkları teröre karşı mutabakatın ardından Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin Katar'ı tecriti bitirmesini beklediklerini söyledi.
Körfez ülkesi Katar'a yönelik ambargonun 46'ıncı gününde, ABD'den yeni bir açıklama var.
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