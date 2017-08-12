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ABD, KDHC'nin ardından Venezuela'yı da tehdit etti

Amerika, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ardında Venezuela'yı da tehdit etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahale sinyali verdi. Trump, "Dünyanın her yerinde, askeri birliklerimiz var." dedi

ABD, KDHC'nin ardından Venezuela'yı da tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan politikalarının hedefindeki bir diğer ülke de Venezuela. Amerika Başkanı Donald Trump bu kez Venezuela için tehdit savurdu. Trump, Venezuela'ya askeri müdahale ihtimalinin bulunduğunu belirtti. 

Venezuela'nın coğrafi olarak Amerika'ya yakın olmasına dikkat çeken Trump, dünyanın her yerinde ABD askerlerinin olduğunu, gerekirse müdahale ebebileceklerini söyledi. 

Trump'ın bu sözlerine tepki Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino'dan geldi. Padrino; Amerika'nın tavrını "çılgınca" olarak yorumladı.  

Tehdidin tüm dünyayı hedef aldığını belirten Padrino, "Şu anda ne olduğunu veya dünyaya ne olacağını bilmiyorum." dedi.

Venezuela'da "Parlamento darbesi" yapmaya çalışan Washington yönetimi'ne karşı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, anayasanın yeniden yazılması için 30 Temmuz'da kurucu Meclis seçimi yapmıştı. Ancak batı destekli muhalifler kurucu meclisin mevcut parlamentoyu etkisizleştirme girişimi olduğunu öne sürmüş, Amerika da seçimleri kabul etmeyerek Venezüela'ya yaptırım kararı almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Kore #Venezuela #maduro #trump
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