ABD Merkezli Barış Enstitüsü, Kongre'ye Suriye Raporu'nu sundu. Raporda Türkiye'nin PKK ile çözüm sürecine başlamasının desteklenmesi istendi. Türkiye'nin yumuşatılması gerektiği kaydedildi. Bunun için de SDG içindeki PKK yöneticilerinin tasfiye edilebileceği belirtildi.

ABD Kongresi'ne Suriye konulu rapor sunuldu.



Raporda Türkiye'nin PKK ile "çözüm süreci" başlatması için teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.



ABD merkezli Barış Enstitüsü tarafından sunulan raporda Suriye'de gelinen son durum ve tavsiyeler yer alıyor.



Rapor Türkiye'yi yumuşatmaya, İran'ı zayıflatmaya, Rusya'yı dengelemeye, SDG'yi güçlendirmeye yönelik bir strateji öneriyor.



Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda üçüncü bir müdahalede bulunmasının ABD'nin Suriye'deki amaçlarına zarar vereceği öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye'nin müdahalesini önlemek için SDG içindeki PKK'lılar görevden alınması öneriliyor.



Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik mekanizması sürdürülerek Türkiye'nin olası harekâtının önüne geçilmesi tavsiye ediliyor.



ABD Kongresi'ne sunulan rapor genel hatlarıyla incelendiğinde Barış Enstitüsü'nün planının Suriye'de Türk-ABD etkisini artırarak İran'ın bölgedeki gücünü kırmak olduğu anlaşılıyor.



Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının Cenevre'de başlayacağı ilan edildi. Oysa raporda Suriye'de savaşın hemen son bulmayacağı belirtiliyor.



Savaş alanında Rusya'nın etkisinin kırılması ve İran'ın bölgeden çıkarılması hedefleniyor.





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