Amerika Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemelerine "ateş ve öfkeyle" yanıt vereceğini söyledi. Pyongyang yönetimi Trump'ın açıklamalarına daha sert bir yanıt verdi ve "Amerika'nın Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığında olduklarını" söyledi. Tansiyon yüksek... Koreliler, gelişmeleri ekran başında an be an takip ediyor

Amerika ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında ipler geriliyor. Kore'nin "Amerika kendini güvende hissetmesin" açıklamasına Amerika Başkanı Donald Trump tatil için gittiği New Jersey'den yanıt verdi.



Trump, Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söyledi.



Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Kuzey Kore devlet ajansı, ordunun Guam adası etrafındaki bazı alanlara orta ve uzun menzilli balistik füze atılmasına ilişkin bir operasyon planını değerlendirdiğini açıkladı.



Haberde, Amerika'ya ciddi bir uyarı göndermek amacıyla olası saldırının Andersen Hava Üssü’ne yönelik düzenlenebileceği belirtildi. İki Amerikan B1B savaş uçağı hafta başında Andersen Üssü’nden kalkarak Kore yarımadası üzerinde 10 saate varan uçuş yapmıştı.



Gelişmeler Koreliler tarafından televizyonlardan an be an takip ediliyor.



