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ABD'li iş adamlarına “Trump“ anketi

CNBC'nin anketinde, ABD'li 35 CFO'nun 4'ü, Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" olarak değerlendirdi

ABD'li iş adamlarına “Trump“ anketi

ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki iş adamlarının bir kısmının ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" şeklinde değerlendirdiğini gösterdi.

ABD'li yayın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankette, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ABD'li şirketlerin finans direktörlerinden (CFO) Trump'ın yönetim tarzını tek kelimeyle tanımlamaları istendi.
Toplam 35 CFO'nun katıldığı ankette, 4 finans direktörü Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" bulduğunu belirtti.
Trump'ın yönetim biçimine ilişkin 2 CFO "değişken", 2'si "umursamaz" değerlendirmesinde bulunurken, 2 finans direktörü de "öngörülemez" tanımını kullandı.
Ankete katılan bir CFO da Trump'ın yönetim şeklini "iş odaklı" şeklinde değerlendirdi.
Finans direktörlerinden, Trump'ın ekonomik vaatlerini yorumlamaları da istenilen ankette, kurumlar vergisi oranını düşürecek vergi reformunun bu yıl içinde gerçekleşmesi ihtimali yüzde 44 olarak ölçüldü. CNBC'nin şubat ayında düzenlediği ankette söz konusu oran yüzde 59 seviyesindeydi.
Trump'ın ABD altyapısına 1 trilyon dolar yatırım yapma planına ilişkin beklentilerin ise aynı dönemde yüzde 58'den yüzde 49'a gerilediği görüldü.
Trump'ın bu ayın başında ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme yönünde aldığı karara ilişkin ise CFO'ların yüzde 43,6'sı kişisel olarak, yüzde 33,3'ü de şirketlerinin politikası açısından karşı olduklarını bildirdi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #finans direktörü (CFO) #abd başkanı donald trump
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