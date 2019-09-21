Çin'de ABD'li bir pilot çantasında havalı silah saçmaları bulunduğundan gözaltına alındı. Pilotun yolcu olarak Hong Kong'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Kefaletle serbest kalan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin'de Amerikalı bir pilot gözaltına alındı.



Açıklamayı Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang yaptı.



Çantasında 681 adet havalı silah saçması bulunan bir yolcu Guangzhou Baiyun (Guanzu Beyun) Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Uçak yolcusunun ABD'li FedEx kargo şirketinde çalışan bir pilot olduğu ortaya çıktı.



Bagajında havalı tüfek saçmaları bulunan Amerikalı pilot hakkında silah ve mühimmatı kaçakçılığından soruşturma başlatıldı.



12 Eylül'de Hong Kong'a gitmeye çalışan ancak Çinli yetkililer tarafından durdurulan Amerikalı pilotun ülkeye 11 Eylül'de FedEx uçağında yardımcı pilot olarak geldiği kaydedildi.



Pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Kefaletle serbest kalan pilota seyahat yasağı getirildi.



Çinli makamlar konuyu ABD'nin Guangzhou Başkonsolosluğu'na bildirdi.



Çinli yetkililer Hong Kong'da eylemlere devam eden göstericilerin arkasında ABD ve İngiltere başta olmak üzere Atlantik Cephesi ülkeleri olduğunu uzun zamandır iddia ediyor.



ulusal.com.tr