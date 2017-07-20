Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
BTK'dan 'Facebook erişim sorunu' açıklaması
BTK'dan 'Facebook erişim sorunu' açıklaması

ABD'li senatör McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu

Gözündeki kan pıhtısının alınması için ameliyat edilen Senatör McCain'in beyninde tümöre rastlandığı açıklandı

ABD'li senatör McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu

McCain'in ofisinden yapılan açıklamada, senatörün sol gözünde bulunan  kan pıhtısının giderilmesi için Arizona'nın Phoenix kentinde bir klinikte  ameliyat edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, McCain'in ameliyat sonrası yapılan doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı olarak beyin tümörüne rastlandığı duyuruldu.
 
Senatör McCain'in ve ailesinin kemoterapi ve radyasyon tedavisi dahil  tedavi yöntemlerini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Senatör McCain son  birkaç gündür gelen desteği takdirle karşılıyor. Arizona'daki evinde ailesinin  yanında iyileşirken morali oldukça yerinde." bilgisi paylaşıldı.
 
McCain, başkanlığını yaptığı Silahlı Hizmetler Komitesinin dünkü  toplantısına katılmamıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump da kendisini sıkça eleştiren McCain'e "geçmiş  olsun" dileğini iletti. Trump, yaptığı kısa açıklamada, "Senatör John McCain her  zaman mücadeleci olmuştur. Benim ve Melania'nın duaları Senatör McCain, Cindy ve  bütün ailesi iledir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #mccain #beyin tümörü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Büyük tehlike! eğer hamilelikte bu hapları kullanırsanız...
Sonraki Haber
Çalışma Bakanlığına getirilen Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.