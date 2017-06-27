Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Lazkiye Hmeymim'de bir askeri üssü ziyaret etti. Yetkililerle görüştü. Görev başındaki askerlerle bayramlaştı.

ABD'nin Suriye'yi hedef alan açıklamaları sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.







Rus hava güçlerinin de bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim Üssü'nü ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Esad, modern askeri teçhizat hakkında brifing aldı.







Üsteki Suriyeli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Esad, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüştü.



Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı.







ABD'DEN SURİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’nin kimyasal saldırı düzenleyebileceğine ilişkin hazırlık içinde olduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Sözcü, bu saldırıın 4 Nisan’daki gibi kimyasal silah saldırısı olabileceğini söyledi.



Spicer, "Eğer Esad kimyasal silah kullanarak katliam yapacak olursa, kendisi ve ordusu bunun bedelini ağır öder” dedi.







SURİYE VE RUSYA'DAN YANIT



Amerika'nın iddiasına Suriye hükümeti ve Rusya'dan anından yanıt geldi. Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi. Haydar, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasının ise BM'de Suriye'ye karşı başlatılacak diplomatik savaşın bir göstergesi olabileceğini belirtti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklamaya ilişkin olarak, Suriye hükümetine yöneltilen tehditlerin ‘kabul edilemez' olduğunu vurguladı.





ulusal.com.tr