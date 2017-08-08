ABD'nin, Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi mevzilerini vurduğu iddia edildi. Bombardıman sonucu çok sayıda Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. Terör örgütü IŞİD'in büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi'nin denetiminde bulunuyor.

Amerika'nın, İran destekli Haşdi Şabi milislerine topçu saldırısı düzenlediği iddia edildi.



Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." denildi.



Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye topraklarında meydana gelen saldırıda, Haşdi Şabi milislerinden çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü.



Topçu saldırılar karşısında Irak merkezi hükümetinden "Sessiz kalınmaması" istenen açıklamada "ABD'nin bu saldırısı cezasız kalmayacak. ABD'nin kendi ajandası için o sınırları ele geçirilmesine izin verilmeyecek." denildi.



Anadolu Ajansı muhabirine konuşan bir Haşdi Şabi yetkilisi, saldırıda 36 milisin öldüğünü, 80'inin de yaralandığını" belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili "Saldırının milislerin Irak'tan Suriye sınırına geçmesinden sonra yaşandığını" söyledi.



Irak ve ABD'den saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Terör örgütü Işid'in büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi'nin denetiminde bulunuyor.





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