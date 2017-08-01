Amerika, Suriye'deki kara gücü terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini sürdürüyor. 27 Temmuz'a kadar IŞİD ile mücadele bahanesiyle bin TIR dolusu silah ve mühimmat Rakka'ya gönderildi. Toplam 12 bin kaleşnikof teröristlerin eline geçti. Rakka operasyonu biterken silah sevkıyatının hala devam etmesi ise Amerika'nın asıl hedefini ortaya koyuyor.

Amerika, terör örgütü PYD'ye TIR'larla silah göndermeye devam ediyor. Rakka operasyonunun tamamlanmasına sayılı günler kala sevkiyatın sürmesi, silahların Türkiye'ye dönme tehlikesini güçlendiriyor.



Son olarak 100 TIR daha Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi. Böylece teröristlere bin TIR silah ve mühimmat gönderilmiş oldu.



Konvoyda, Amerikan ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "Hummer"lar, 4x4 jipler ile vinçler dikkati çekti.



Teröristler ise tam teçhizat donatılıyor. Tam 12 bin kalaşnikof ve binlerce ağır makineli tüfek PYD'lilere verildi.



Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonunun tamamlanmasıyla silahları toplayacağını söylemişti. Ancak operasyon biterken hala silah göndermeye devam ediyor.



Bu sevkiyatlar Rakka sonrası hesapların bir parçası olarak görülürken, "Silahlar Rakka'dan sonra Türkiye'ye" dönebilir tezi güçleniyor.



Suriye'deki hesapları altüst olan Amerika'nın Fırat Kalkanı'na karşı PYD/YPG'yi hazırladığı değerlendiriliyor.



ulusal.com.tr