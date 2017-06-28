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"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
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"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"

Eski Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Michael Doran, "Amerika'nın PYD'ye silah vermesi hataydı" dedi. Doran ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile iyi iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"

Hudson Enstitüsü uzmanı Eski Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinden Michael Doran, Amerikan yönetiminin Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım olduğunu belirtti.

PYD/YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyleyen Doran, Amerika'nın bölgedeki stratejisini eleştirdi.

"YPG'ye destek oldukça PKK devleti kurulması noktasına yaklaşıyoruz" diyen Doran, "O noktaya yaklaştıkça da Türkleri kendimizden uzaklaştırmış ve Ruslara doğru itmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye Savaşı ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı panelde konuşan Michael Doran, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinde Ortadoğu ile ilgili iki vaatte bulunduğunu da hatırlattı.

Bunların "IŞİD'i beklendiğinden erken yenmeye çalışmak" ve "İran'a karşı geleneksel ittifakları tekrar canlandırmak" olduğunu ifade etti, Türkiye ile iyi iletişim kurması gerektiğine dikkati çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #amerika #michael doran #pyd #YPG #pkk #trump #türkiye
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