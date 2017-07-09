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ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddia edildi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddia edildi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

 AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.

Bu sırada PKK/YPG mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı ifade edildi.
Belde çevresinde terör örgütleri IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun IŞİD hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.


uusal.com.tr

Etiketler; #abd #rakka
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