ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki bir köyde gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 40 sivilin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD öncülüğündeki koalisyonun Deyr ez Zor'daki Dablan köyüne yaptığı hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.Saldırıda ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtiliyor.Haberde "ABD öncülüğündeki kaolisyon el Mayadin bölgesindeki el Dablan köyünde sivillerin evlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılar çoğu kadın ve çocuk 40'dan fazla sivilin ölümüne yol açtı. Onlarca kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.Salı günü muhaliflere yakın Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi, 25 Haziran'da koalisyonun Mayadin'deki hava saldırısında 15 militan ve 42 IŞİD mahkumunun öldüğünü öne sürmüştü.SANA ise saldırıda en az 42 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Sputnik'e konuşan Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü iddiaları değerlendireceklerini belirtmişti.Koalisyon, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le savaşıyor. Ancak koalisyonun Irak'taki saldırıları Irak hükümetince desteklenirken, Suriye hükümeti koalisyonun saldırılarını onaylamıyor./Sputnik