Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin Pyongyang yönetimine düşmanca yaklaşımına son vermesi gerektiğini kaydetti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin Pyongyang yönetimine düşmanca yaklaşımına son vermesi gerektiğini kaydetti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)'nin The Rodong Sinmun gazetesinde, Pyongyang yönetiminden yetkililere dayandırılan haberde, "ABD yönetiminin yapacağı tek bir şey bulunduğu, bunun da Pyongyang yönetimine yönelik çağ dışı ve düşmanca yaklaşımını sona erdirmesi olduğu" belirtildi.



"ABD DİZ ÇÖKÜP ÖZÜR DİLEMELİ"



Haberde, "ABD diz çökerek KDHC ordusu ve halkından özür dilemeli." ifadelerine yer verildi.