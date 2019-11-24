ABD PKK ile birlikte çalışma ısrarını sürdürüyor

Pentagon'dan PKK'nın Suriye yapılanması SDG ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da IŞİD'e karşı operasyonları yürütmekle görevli birimi CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'nin doğusunda, 500 personelle IŞİD'e karşı operasyonların günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı.

McKenzie, hedeflerinin Suriye'deki pozisyonlarını korumak olduğunu söyledi.

McKenzie, bu operasyonlarda, PKK'nın Suriye'deki yapılanması Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Fırat'ın doğusunda Deyrrüzzor'dan Haseke'ye kadar olan kuzeydoğu Suriye'deki alanda, 500 ABD personeli bulunduğunu açıkladı.

McKenzie, "Niyetimiz, buradaki pozisyonumuzu koruyup, bölgedeki SDG ile birlikte, Fırat nehri vadisinin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara devam etmek" dedi.

Suriye'de ABD'nin kullandığı SDG, PKK'nın oluşturduğu bir yapılanma olduğu tüm dünya tarafından biliniyor.

ulusal.com.tr